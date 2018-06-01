ЄС звернувся до СОТ через запровадження США мит на сталь і алюміній

Євросоюз звернувся до СОТ через запровадження США високих мит на сталь і алюміній, повідомляє агенція Reuters.

«Секретаріат СОТ отримав запит ЄС щодо консультацій щодо врегулювання спору стосовно заходів США», – повідомив представник організації, додавши, що цей текст буде оприлюднений лише після того, як він буде поширений серед усіх країн-членів СОТ.

Напередодні Сполучені Штати оголосили про запровадження мит на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу, Мексики і Канади. З 1 червня податок на ввезення сталі з цих країн складає 25 відсотків, а алюмінію – 10 відсотків. У Брюсселі політику США назвали «протекціонізмом», Євросоюз заявив, що застосує заходи у відповідь.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики 23 березня. Документ не почав діяти до завершення переговорів з торговими партнерами. Однак домовитися не вдалося і 31 травня міністр торгівлі США Вілбур Росс оголосив про запровадження мит.