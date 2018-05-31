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01 Червень 2018, Київ 01:48
Новини | Міжнародні

У ЄС обіцяють звернутися до СОТ через запровадження США мит на сталь і алюміній

У Євросоюзі обіцяють застосувати мита у відповідь і звернутися до СОТ через запровадження США з 1 червня високих мит на сталь і алюміній.

«ЄС вважає, що ці односторонні тарифи США є невиправданими та суперечать правилам Світової організації торгівлі. Це протекціонізм, чистий і простий…», – йдеться у заяві голові Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера.

Він зауважує, що Євросоюз демонстрував відкритість для обговорення шляхів вдосконалення двосторонніх торговельних відносин з США, але не погоджувався на переговори під тиском погроз.

«Тепер США не залишає нам вибору, окрім як продовжити врегулювання спору в СОТ із застосуванням додаткових мит на низку імпорту з США. Ми будемо захищати інтереси ЄС у повній відповідності з міжнародним торговельним правом», – наголосив Юнкер.

Сполучені Штати Америки заявили, що з 1 червня запровадять ввізне мито на сталь з ЄС у розмірі 25 відсотків, а також 10 відсотків на алюміній.

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