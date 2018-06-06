Єврокомісія запроваджує мита на товари зі США

Єврокомісія схвалила запровадження з липня нових мит щодо американських товарів на суму 2,8 мільярда євро, йдеться в прес-релізі відомства. У документі підкреслюється, що ці заходи «повністю відповідають правилам Світової організації торгівлі».

Тарифи стосуватимуться американської аграрної та металургійної продукції, косметики, одягу, мотоциклів, катерів, яхт, а також харчів, зокрема, апельсинового соку, арахісового масла, віскі і тютюнових виробів.

Загальна сума збитків Євросоюзу через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа становить майже 6 з половиною мільярдів євро. У найближчі три роки Брюссель додатково запровадить мита ще на 3,6 мільярда євро.

Представник Єврокомісії з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем назвала мита ЄС «зваженою і пропорційною відповіддю на одностороннє і незаконне рішення, схвалене Сполученими Штатами».

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У березні американський президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит для всіх країн, що постачають до США сталеву і алюмінієву продукцію, проте до кінця травня тимчасово вивів з-під дії цього указу Австралію, Аргентину, Бразилію, Канаду, Мексику, Південну Корею і країни Євросоюзу.

Пізніше було оголошено про рішення не продовжувати дію винятків щодо Канади, Мексики та ЄС.