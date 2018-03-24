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24 Березень 2018, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

Російський уряд хоче оскаржити у СОТ американські мита на сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп 9 березня 2018 року затвердив імпортні мита на сталь і алюміній, зробивши виняток для деяких країн

Росія планує звернутися до Світової організації торгівлі зі скаргою на запроваджені США мита на алюміній і сталь, заявив заступник російського міністра промисловості й торгівлі Віктор Євтухов.

23 березня в ефірі телеканалу «Росія-24» Євтухов сказав, що нові мита у 25% на імпорт сталі і в 10% на імпорт алюмінію призведуть до втрат російських експортерів сталі у близько два мільярда доларів, а експортерів алюмінію – мільярд доларів.

«Необхідно оскаржувати цей захід у СОТ», – додав Євтухов.

За його словами, Росія також розглядає можливість запровадження заходів у відповідь – мит на американські товари.

9 березня президент США Дональж Трамп затвердив імпортні мита на сталь і алюміній, мотивуючи це потребами «національної безпеки». При цьому США тимчасово вивели ЄС, Канаду, Мексику, Південну Корею і інші країни (але не Росію) з-під дії нових мит.

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