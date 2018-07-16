Трамп сподівається на «надзвичайні відносини» США і Росії

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Сполучені Штати і Росія «зрештою матимуть надзвичайні відносини». Виступаючи безпосередньо перед зустріччю з Путіним віч-на-віч, Трамп додав: «Ладнати з Росією – це добре, а не погано».

«Я дійсно думаю, що світ хоче, щоб ми зблизилися», – сказав Трамп, додавши, що вважає, що Росія і США мають «великі можливості» для співпраці.

За словами американського президента, він і Путін мають «багато хороших речей, про що говорити»: торгівля, військові питання, Китай і ядерна політика.

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У своєму вступному слові Трамп не згадав про конфлікт у Сирії, анексію Москвою Криму чи про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Путін, який виступав першим, наголосив, що він і Трамп неодноразово говорили по телефону і в кулуарах міжнародних зустрічей. «Але, звичайно, прийшов час докладно поговорити про наші двосторонні відносини», – додав він.

Зустріч Трампа і Путіна віч-на-віч почалася з майже годинним запізненням через те, що президент Росії спізнився на саміт. Згідно з попереднім графіком, переговори тет-а-тет триватимуть близько півтора години, потім запланований початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій. О 16:50 Трамп і Путін мали провести спільну прес-конференцію. Ймовірно, її проведення затримають щонайменше на годину.

У столиці Фінляндії у день саміту президентів і перед ним відбуваються акції протесту, зокрема і на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

Перед зустріччю президент США заявив, що відносини Сполучених Штатів і Росії «ніколи не були гіршими», ніж зараз, через «дурість США» і розслідування російського втручання у вибори у Сполучених Штатах.

Хоча двоє лідерів зустрічалися раніше, це їхній перший повноцінний двосторонній саміт після інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів на початку 2017 року.

Зустріч відбуватиметься в час найбільшого напруження американо-російських відносин після закінчення Холодної війни. Відносини США і Росії затьмарені, зокрема, такими питаннями, як анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна і політична підтримка Москвою бойовиків на сході України, ймовірне втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, розбіжностями з приводу громадянської війни в Сирії і підходами до обмеження ядерної програми Ірану.