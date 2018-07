«Путін не є другом Америки» (світова преса)

Ірландська газета The Irish Times повідомляє, як президент України запевнює українців у підтримці президентом США їхньої країни напередодні саміту у Гельсінкі. Британський часопис The Daily Telegraph торкається можливих каменів спотикання на зустрічі президентів США та Росії. Американське періодичне видання The Washington Post пише про тиск, якого зазнавав Дональд Трамп перед переговорами з Володимиром Путіним.

Один з провідних часописів Ірландії The Irish Times публікує статтю «Президент України запевняє свою занепокоєну країну щодо саміту США-Росія». У підзаголовку додається, що президент США Дональд Трамп і надалі не висловлює чіткої позиції з питання України попри визначену лінію, якої дотримуються решта офіційних чинників Сполучених Штатів. Ірландська газета пише, що тоді як Дональд Трамп заявив минулого тижня, що він не задоволений тим, що відбувається у Криму, він водночас звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що той допустив російську анексію півострова. Президент США також не визначив своєї позиції щодо головної ролі, що її відіграє Росія у війні на сході України. Видання зазначає, що деякі політики у Києві побоюються, що Путін може запропонувати США оборудку щодо врегулювання у Сирії взамін на зняття санкцій, які було запроваджено за агресію в Україні, або ж зменшення співпраці США з Україною, яку Москва бажає утримувати у своїй сфері впливу.

The Irish Times пише, що, втім, сам президент України Петро Порошенко не поділяє такого занепокоєння. Газета додає, що Петро Порошенко заявив, що обговорив із Дональдом Трампом ситуацію напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним і надзвичайно задоволений зустріччю з американським президентом. За словами президента України, Трамп чітко висловився на підтримку України. Часопис також вказує, що Порошенко попросив Трампа закликати Путіна звільнити українських політичних в’язнів, утримуваних у Росії, дехто з яких веде доволі довге голодування. Ірландське видання підсумовує, що тоді як президент США не подавав жодних деталей щодо своїх намірів на зустрічі з президентом Росії, представники американської адміністрації наголосили, що не варто очікувати якихось кардинальних проривів щодо України, а прес-секретар Білого дому Сейра Гакабі Сандерс підкреслила, що санкції проти Росії залишатимуться у силі доти, доки Росія не поверне Крим Україні.

Найтиражованіше періодичне видання Великої Британії The Daily Telegraph ​містить матеріал «Дональд Трамп напередодні переговорів з Володимиром Путіним каже, що стосунки США з Росією ніколи не були гіршими». Британський часопис повідомляє, що президент Сполучених Штатів визначив ситуацію перед зустріччю з президентом Росії, оприлюднивши своє послання у соціальній мережі Twitter.

Переклад твіту: «Наші стосунки з Росією НІКОЛИ не були гіршими, завдяки багатьом рокам нерозсудливості й дурості США, а зараз ще і зманіпульованого полювання на відьом!»

Британське видання наголошує, що саміт у Гельсінкі відбувається на тлі помітних розбіжностей поміж західними союзниками, розслідування втручання росіян у вибори у США, а також побоювань, що російська агресія може пройти безкарною. На додаток, зустріч Трампа з Путіним заздалегідь засудили деякі члени Конгресу США з обох політичних партій після того, як минулого тижня було оприлюднено список 12 росіян, яких звинуватили у втручанні в американські вибори з метою допомогти Трампові. Але попри все це, як підкреслює часопис, президент США таки зустрічається сам-на-сам із Путіним, авторитарним керівником, до якого Трамп ставиться з захопленням.

The Daily Telegraph також розглядає війну в Україні як один із каменів спотикання у порядку денному зустрічі Трампа з Путніим. Газета пише, що разом із західними союзниками США звинувачують Москву у наданні військової допомоги проросійським сепаратистам, які ведуть бойові дії проти українського урядового війська на сході України. На додаток, Трамп відмовлявся прямо сказати, чи міг би Вашингтон визнати російську анексію українського півострова Крим.

Американський часопис The Washington Post друкує матеріал «Може, він буде другом? Трамп наголошує на спільних точках дотику перед зустріччю з Путіним». Вашингтонське видання пише, що напередодні саміту з президентом Росії Дональд Трамп відчував неабиякий тиск із тим, щоб прямо запитати Путіна щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, надто ж після оголошення обвинувачень 12 російським шпигунам у зламуванні і оприлюдненні листів електронної пошти Демократичної партії. У столиці США та й на Заході лідери також чинять тиск на Трампа, аби він твердо протистояв вторгненню Путіна в Україні і Сирії і відмовився визнавати анексію Росією Криму.

The Washington Post зазначає, що нещодавні кроки Трампа були спрямовані на порушення традиційних союзницьких зв’язків із партнерами на Заході, що посилило позицію Путіна в його намаганні поширити вплив Москви у світі. Дональд Трамп пішов далі і почав звинувачувати свого попередника, президента Барака Обаму в тому, що росіяни втрутились в американські вибори. Газета додає, що для Кремля звинувачення Обами і вашингтонського істеблішменту в усьому світовому злі є шляхом до того, щоб продовжити перемагати Трампа.

Вашингтонське видання далі повідомляє, що американська розвідка вважає: Росія напевно спробує втрутитись у вибори до Конгресу 2018 року. Далі часопис наводить слова сенатора-республіканця Бена Сассе, який заявив: «Усі патріотичні американці мають зрозуміти, що Путін не є другом Америки, так само, як він не є приятелем президента Сполучених Штатів».

Вашингтонська газета вказує насамкінець, що напередодні саміту у Гельсінкі Росія не приховувала, що намагатиметься здобути більш прихильний підхід президента США до російської інтервенції в Україні, включно з анексією Криму. Путін стверджує, що то адміністрація Обами підбурила прозахідну революцію в Україні з тим, аби послабити там російський вплив, і що Росія просто мусила забрати Крим, щоб захистити російськомовне населення.