Вибори як крок до миру. Зеленський думає, що переможе?

Чому Зеленський різко заговорив про вибори?

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану та з метою захисту цілісності бази даних реєстру, ЦВК постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припинила її функціонування, а також ведення реєстру його органами ведення. Протягом 2022–2025 років комісія як розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення його повноцінної роботи. у частині взаємодії з виборцями, повідомляє 23 грудня пресслужба ЦВК.

«Відновлення повноцінного функціонування сервісів Державного реєстру виборців – результат системної й клопіткої роботи комісії, яка реалізовувалася в кілька етапів, щодо посилення кібербезпеки та захисту персональних даних, стабільності функціонування електронних систем комісії в умовах воєнного стану. ЦВК працює, аби максимально захистити дані виборців та водночас забезпечити відкритість і доступність публічних інформаційних ресурсів», – сказав, коментуючи це рішення, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив 22 грудня, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово.

Перед тим Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану, її очолює його перший заступник Олександр Корнієнко. Також до її складу мають увійти представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

Ідея про вибори президента України походить від Дональда Трампа, який прив'язав її, ймовірно, як умову до мирного плану США, щодо якого ведуться переговори з Росією, з Україною, і з європейськими партнерами. В інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів». Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Адже ключовою умовою для проведення виборів в України має бути припинення вогню (ceasefire) та забезпечення безпекової інфраструктури, щоб вибори були легітимними. Для цього потрібен час (60-90 днів або більше), сказав Зеленський. Без безпеки та припинення бойових дій провести справді легітимні вибори в Україні неможливо, навіть за умови змін у законодавстві, наголосив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Телемарафон, Міндічгейт та інше...

Чому Володимир Зеленський раптом погодився на вибори? Він хоче у такий спосіб досягнути припинення вогню? Чи, можливо, він переконаний, що переможе конкурентів? І чи зупинять єдиний телемарафон, якщо таки вибори будуть?

Президенту України Володимиру Зеленському станом на кінець листопада початок грудня 2025 року довіряють 61% українців, не довіряють – 32%, такими є результати опитування КМІС, проведеного 26 листопада-13 грудня.

«Частка тих, хто довіряє Президенту України, статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто йому не довіряє (відповідно 48% і 45%)», – натомість заявили у Центрі Разумкова, коли оприлюднили часткові результати опитування «Україна: суспільно-політичні виклики переходу від війни до миру та повоєнного відновлення», яке тривало з 11 по 18 листопада.

Як на ставлення до президента вплинув Міндічгейт?

Є ще питання із телемарафоном «Єдині новини».

Формат «марафону» не повною мірою відповідає стандартам виборчого процесу та виборчої кампанії, сказав в ефірі Радіо Свобода заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, коментуючи можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Існування такого формату не зовсім кореспондується з виборчою кампанією, з виборчим процесом

За його словами, у законодавстві про воєнний стан, зокрема в розділі Конституції щодо захисту основних прав і свобод, чітко визначено вимоги до виборів, включно з виборчими правами громадян та стандартами їх проведення. Формат телемарафону «Єдині новини», наголосив він, є одним із елементів, який потребує окремого врегулювання.

«Це теж питання дотримання стандартів, бо існування такого формату не зовсім кореспондується з виборчою кампанією, з виборчим процесом», – сказав Дубовик в ефірі програми Свобода Live.

Дубовик зазначив, що питання виборів не зводиться виключно до юридичних аспектів воєнного стану, а потребує комплексного законодавчого рішення. Зокрема, йдеться про «забезпечення можливості вільного радіо- та телемовлення»:

«На сьогодні діють певні обмеження, пов’язані із загрозою ворожої пропаганди. Рішення, ухвалені державними органами, ми всі виконуємо. На момент розгортання виборчої кампанії, можливо, це має зазнати певних змін, оскільки повинно бути забезпечене вільне вираження думок, зокрема через засоби масової інформації для тих громадян, які не користуються соціальними мережами та не мають необхідних пристроїв чи доступу до інтернету для перегляду YouTube. Кандидати на будь-яку посаду повинні мати можливість вільно висловлювати свою думку»

Це не про припинення чи скасування воєнного стану, а про припинення систематичного ураження території України

Він також наголосив, що будь-яке послаблення обмежень можливе виключно за умови належної безпекової ситуації. Якщо ж безпекові ризики зберігатимуться, про скасування обмежень, за його словами, не може бути й мови. Бо під час активної фази війни проведення виборів – неможливе.

Дубовик наголосив, що йдеться про настання мирної фази – з гарантіями безпеки та припинення систематичних обстрілів території України:

«Це не про припинення чи скасування воєнного стану, а про припинення систематичного ураження території України з важкого стратегічного озброєння. Припинення обстрілів нашої території. Тобто гарантії того, що виборчий процес взагалі може бути проведений»

Серед проблем Дубовик окреслив:

Підготовка виборчої інфраструктури:

Термін у пів року він назвав оптимальним для підготовки до початку виборів. Він також звернув увагу на конституційні норми, які зобов’язують ЦВК діяти в чітких часових рамках після припинення воєнного стану: протягом місяця оголосити вибори. Ці вимоги, за його словами, не можуть бути скасовані або змінені.

Дотримання стандартів

Необхідність відповідності виборів міжнародним стандартам, зокрема ОБСЄ та Ради Європи, а також готовність міжнародних місій зі спостереження. Він наголосив, що Україна як кандидат на вступ до ЄС має дотримуватися цих вимог.

Складність організації голосування військовослужбовців

За його словами, нині в лавах Сил оборони перебуває близько мільйона військових, значна частина з яких знаходиться безпосередньо на лінії фронту, що кардинально ускладнює організацію виборчих дільниць і реалізацію як активного, так і пасивного виборчого права.

Про це дивіться у програмі Свобода Live: