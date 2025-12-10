Зеленський очікує, що депутати запропонують своє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський у середу провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

«Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів», – сказав він у вечірньому зверненні.

За його словами, це непросто, однак тиск щодо цього Україні точно не потрібен.

«Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде», – додав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Politico заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

«Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – сказав він.

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



