ЗМІ: Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями»

Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи про корупцію в сфері енергетики, заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями». Про це йдеться у сюжеті «Української правди».

Журналіст УП Михайло Ткач, який розшукав Міндіча в Ізраїлі і поспілкувався з ним, повідомив, що з розмови з бізнесменом випливає, що той не готовий повертатись з Ізраїлю до України і давати свідчення.

«Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатись, він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, дуже зручно», – зазначив журналіст.

Також Міндіч у розмові з журналістом назвав звинувачення проти себе маніпуляціями.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції.

Директор НАБУ Семен Кривонос у розмові з Радіо Свобода 18 листопада повідомив, що бюро наразі працює над запуском процедури екстрадиції Тимура Міндіча.

«Будемо вживати відповідних заходів щодо оголошень цієї особи в подальшому в міжнародний розшук, щодо її подальшого затримання та екстрадиції. Але це все ще попереду. Детективи працюють в цьому напрямку», – сказав він.

Після того Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча. Національний розшук є обов’язковим етапом перед міжнародним розшуком через Інтерпол.

1 грудня суд заочно обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тоді у суді прокурор зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала і відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

За словами сторони обвинувачення, Міндіч «здійснював загальне керівництво та координацію усіх учасників ЗО, встановлював правила поведінки та конспірації, розприділяв об'єкти майна та коштів, отримані внаслідок вчинення злочинів».