Детектив НАБУ Магамедрасулов розповів про свою роль у розслідуванні «плівок Міндіча»

Детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що відповідав за «організацію документування» фігурантів «Карлсона» і «Шугармена» в межах розслідування «плівок Міндіча».

«Я не можу назвати ці прізвища, тому що слідство ще триває і наразі воно не завершене. Але я здійснював заходи щодо осіб, про яких говорив раніше», – зазначив він.

Магамедрасулов наголосив, що він не здійснював «обробку» записів чи встановлення спецтехніки.

«Є ті, хто реалізує це технічно – це не ми. Наша задача загальноорганізаційна: ми організовуємо всі процеси, але технічно їх не виконуємо. З технікою працюють спеціальні уповноважені підрозділи», – пояснив детектив.

На уточнення, що саме входить до «загальноорганізаційних завдань», він відповів: «Залежить від ситуації – по-різному буває. Часом потрібне вербування агентів на об’єкті, часом – інший спосіб заходу. Це вже певна таємниця. Думаю, не варто надто багато поширювати про це в ЗМІ, бо потім зустрічаємо це як протидію нам».

За його словами, матеріали щодо «Карлсона» і «Шугармена» потрапили в його «розпорядження» у 2024 році. На запитання, чи було розуміння, що ці особи можуть бути пов’язані з оточенням президента, Магамедрасулов зазначив: «Я взагалі цього не розумів. Ми такими площинами не комунікуємо. Ми розуміли, що вони причетні до певної діяльності, вони самі з Дніпра – звідси й моя зацікавленість ними. Я – керівник підрозділу, який охоплює Дніпропетровську та Запорізьку області… Ми повідомили про певні наші можливості. А потім керівництво комунікувало з іншими підрозділами, ми об’єднали наші зусилля і продовжили роботу – я у своїй частині, вони у своїй».

Магамедрасулов припускає, що справа щодо нього може бути пов’язана з цією діяльністю, але не вважає це єдиною причиною.

«Якщо врахувати всі матеріали, якими ми займалися до цього, цей матеріал нічим від них не відрізнявся. Багато матеріалів, над якими ми працювали, не завершилися або ще тривають. Вони не відрізняються ні масштабом діяльності, ні розміром можливих збитками. Це не був якийсь «надважкий» матеріал, якого я боявся. У нас майже всі такі матеріали. Ми 10 років працюємо під постійним контролем правоохоронців. Нас і обшукували, і погрожували, і намагалися впливати – і по-доброму, і по-злому», – сказав він.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук.