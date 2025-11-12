«Це брехня». Цукерман («Шугармен») прокоментував «Схемам» підозру у корупції та обіцяє повернутись в Україну

Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів, заперечив звинувачення НАБУ та САП і заявив, що «повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час». Про це він заявив 12 листопада в коментарі журналістам «Схемам» (Радіо Свобода), які до нього додзвонились.

Спочатку Цукерман сказав, що не налаштований спілкуватися, але все ж коротко відповів на питання про підозру в корупції.

«Все неправда, все брехня», – зазначив він.

На запитання, чи він перебуває в Ізраїлі, сказав: «Немає значення». Але на уточнення, чи планує він повернутись в Україну. відповів: «Із задоволенням. Це моя Батьківщина». На питання, коли саме, сказав: «Коли буде час».

«Схеми» надіслали письмово Цукерману додаткові запитання, але він поки не відповів.

За даними від джерел «Схем» у правоохоронних органах, 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно пару тижнів тому. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше виїжджав з України.

На плівках НАБУ в рамках операції «Мідас» Цукерман мав кодове ім’я «Шугармен». Зокрема, на записах у лютому 2025 «Шугармен» казав щодо передачі грошей віцепрем’єр-міністру (на той момент це був Олексій Чернишов): «Не хочу давати гарні. Хочу, якщо з'являться, негарні». Наступного після цієї розмови дня зафіксована бесіда між «Шугарменом» та «Че Геварою» (це ймовірно прізвисько Чернишова), під час якої вони обговорюють суму коштів.

Чернишов підозру не коментував.

Депутат від «Голосу» Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».

10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада на час слідства відсторонили з посади міністра юстиції. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.

У НАБУ повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Частині з них вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти двох фігурантів «Енергоатома», заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Раніше рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій за поданням уряду анонсував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що підпише указ про застосування санкцій проти «двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому».

За даними джерел «Схем», під санкції потраплять Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – фігуранти справи НАБУ щодо «Енергоатому».