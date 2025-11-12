Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук через справу про «Енергоатом»

Міністри юстиції та енергетики не можуть залишатися на своїх посадах, заявив президент Володимир Зеленський 12 листопада.

Він повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів, і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо. Жодних схем, і добре, що Кабінет міністрів надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям», – заявив він.

Зеленський анонсував очищення та перезавантаження правління «Енергоатому» і висловився за відставку двох членів уряду, імена яких фігурують у розслідуванні.

«Вважаю, що міністр юстиції (Герман Галущенко – ред.) та міністр енергетики (Світлана Гринчук – ред.) не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів», – сказав голова держави.

Він попросив депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви і висловив думку, що далі «все має вирішуватись у юридичній площині».

Також Зеленський анонсував рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій за поданням уряду:

«Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому».

Раніше сьогодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України на своєму ранковому засіданні відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка і вирішив покласти виконання обовʼязків міністра на його заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Галущенко підтримав це рішення, назвавши його «цивілізованим і правильним сценарієм».

Відсторонення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».



