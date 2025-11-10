У Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України.

Також подібна постанова з’явилася щодо міністерки енергетики Світлани Гринчук.



Ініціатором обох законодавчих актів є депутат від фракції «Голос»

Ярослав Железняк.



«А тут ми дізнаємося, що «смотрящій» за енергетикою та помічник Деркача тримає на зарплаті тоді ще міністра екології на той момент (а зараз Міністра енергетики) Світлану Гринчук. Моя постанова про звільнення Гринчук та Галущенко з посад членів Уряду вже в Раді», – перед цим писав у телеграмі депутат.

Наразі ні Гринчук, ні Галущенко публічно на це не реагували.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не точнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. У Мін’юсті ці повідомлення не коментували.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.



