Відключення світла, «масштабна корупційна схема» в енергетиці, обшук у Міндіча. Це пов'язано?

У той час, коли російська армія ракетами та дронами планомірно і цілеспрямовано нищить енергосистему України, а мільйони споживачів живуть в умовах багатогодинних відключень електроенергії, антикорупційні органи заявили про «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики. На цьому тлі також з'явилися повідомлення про обшуки у колишнього бізнес-партнера президента Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча.

Чи є між цими подіями зв'язок? Чого тут більше: боротьби з корупцією чи бажання перекласти провину з влади на когось іншого за неналежну захищеність від російських атак головних стратегічних енерегетичних об'єктів?

У більшості регіонів України 10 листопада, після масованих ударів по енергетиці у ніч на 8 листопада, вживаються заходи щодо обмеження споживання електроенергії.

Зокрема у Києві графіки відключення світла діятимуть так, що відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно. Тобто, можливий короткочасний керований блекаут.

У селах аграрних районів країни електроенергія у суботу і неділю з'являлася лише на кілька годин.

8 листопада теплоелектростанції компанії «Центренерго» зупинили роботу через російську атаку. Компанія заявила про «наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни».

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року», – йдеться в повідомленні.

«Центренерго» зазначає, що удари по генерації мали місце менше ніж за місяць після попередньої атаки. Пресслужба нагадує, що станції є цивільними об’єктами, на яких працюють цивільні люди.

«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!» – заявили в компанії.

Тривають відновлювальні роботи.

На частку теплових електростанцій до війни припадало 23,5% від загального обсягу виробництва електроенергії

від загального обсягу виробництва електроенергії Під час повномасштабної війни, внаслідок дій російської армії, значна частина ТЕС була пошкоджена, зруйнована чи окупована, і частка виробленої енергії зменшилася до 5% (дані 2024 року)

НАБУ: викрили масштабну корупційну схему

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило 10 листопада про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) операції викриття корупції у сфері енергетики.

«15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», – йдеться в повідомленні.

Деталей у НАБУ не наводять, обіцяючи надати їх згодом.

Тим часом, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железнякзаявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. Про це також повідомило видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Галущенко ситуацію не коментував. Коментарів «Енергоатому» також поки не було.

Міндіч утік?

Детективи Національного антикорупційного бюро також прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, дані про це підтвердили джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах.

Крім того, джерела «Схем» (Радіо Свобода) підтвердили, що Міндіч виїхав з України.

Вперше про обшуки в Міндіча і про його виїзд з України за кілька годин до слідчих дій повідомило видання «Українська правда».

Два джерела у правоохоронних органах повідомили виданню NV, що обшуки у Міндіча та Галущенка проходять по одній справі щодо корупції в енергетиці.

Офіційно про це не повідомляли. У НАБУ про обшуки в Міндіча поки що також не повідомляли. Він сам ситуацію не коментував.

У липні УП з посиланням на співрозмовника в антикорупційних органах писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. Видання опублікувало статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів:

«Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорупційних органах у матеріалі УП.

Директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі Радіо Свобода у вересні відмовився коментувати інформацію про те, що НАБУ готує підозру Тімуру Міндічу.

В УП також писали, що Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою у відмиванні коштів.

Тімур Міндіч є співвласником «Студії «Квартал 95». Володимир Зеленський і Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.

Галущенко проти Кудрицького?

Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, який вийшов під заставу за рішенням суду після оголошення йому підозри у «шахрайському заволодінні коштами держпідприємства», заявив в інтерв'ю Суспільному, що ідея його переслідування належить колишньому міністру енергетики та нинішньому очільнику Мін'юсту Герману Галущенку.

Кудрицький керував «Укренерго», яка є оператором енергосистеми країни, під час повномасштабної війни і масованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 та навесні-влітку 2024 року. Під керівництво Кудрицького на початку великої війни вдалося від'єднати енергомережі України від РФ та приєднати їх до європейської системи.

Кудрицький вкотре назвав справу проти нього «політично вмотивованою», і наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в України «діяв в межах закону, не завдаючи збитків державі, а навпаки, захищав інтереси державної компанії».

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має особистого ставлення до колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, а його справа є «питанням судової системи» України.

На брифінгу 7 листопада Зеленський заявив, що Кудрицький «був очільником великої системи», яка «мала забезпечити безпеку нашої енергетики.

«Він повинен був це зробити, і він цього не зробив», – сказав голова держави.

Кудрицький на своїй сторінці у фейсбуці назвав коментар президента «досить курйозним».

«Укренерго» дуже погане – побудували разом з Агентством відновлення 74 антидронових сховища для автотрансформаторів, тоді як інші побудували 0. Висновок очевидний: програма розбудови укриттів провалена саме Агентством та «Укренерго», – зіронізував він.