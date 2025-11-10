Відключення світла, «масштабна корупційна схема» в енергетиці, обшук у Міндіча. Це пов'язано?

У той час, коли російська армія ракетами та дронами планомірно і цілеспрямовано нищить енергосистему України, а мільйони споживачів живуть в умовах багатогодинних відключень електроенергії, антикорупційні органи заявили про «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики. На цьому тлі також з'явилися повідомлення про обшуки у колишнього бізнес-партнера президента Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча.
Чи є між цими подіями зв'язок? Чого тут більше: боротьби з корупцією чи бажання перекласти провину з влади на когось іншого за неналежну захищеність від російських атак головних стратегічних енерегетичних об'єктів?
У більшості регіонів України 10 листопада, після масованих ударів по енергетиці у ніч на 8 листопада, вживаються заходи щодо обмеження споживання електроенергії.
Зокрема у Києві графіки відключення світла діятимуть так, що відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно. Тобто, можливий короткочасний керований блекаут.
У селах аграрних районів країни електроенергія у суботу і неділю з'являлася лише на кілька годин.
8 листопада теплоелектростанції компанії «Центренерго» зупинили роботу через російську атаку. Компанія заявила про «наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни».
«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року», – йдеться в повідомленні.
«Центренерго» зазначає, що удари по генерації мали місце менше ніж за місяць після попередньої атаки. Пресслужба нагадує, що станції є цивільними об’єктами, на яких працюють цивільні люди.
«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!» – заявили в компанії.
Тривають відновлювальні роботи.
- На частку теплових електростанцій до війни припадало 23,5% від загального обсягу виробництва електроенергії
- Під час повномасштабної війни, внаслідок дій російської армії, значна частина ТЕС була пошкоджена, зруйнована чи окупована, і частка виробленої енергії зменшилася до 5% (дані 2024 року)
НАБУ: викрили масштабну корупційну схему
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило 10 листопада про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) операції викриття корупції у сфері енергетики.
«15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», – йдеться в повідомленні.
Деталей у НАБУ не наводять, обіцяючи надати їх згодом.
Тим часом, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железнякзаявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. Про це також повідомило видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.
Галущенко ситуацію не коментував. Коментарів «Енергоатому» також поки не було.
Міндіч утік?
Детективи Національного антикорупційного бюро також прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, дані про це підтвердили джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах.
Крім того, джерела «Схем» (Радіо Свобода) підтвердили, що Міндіч виїхав з України.
Вперше про обшуки в Міндіча і про його виїзд з України за кілька годин до слідчих дій повідомило видання «Українська правда».
Два джерела у правоохоронних органах повідомили виданню NV, що обшуки у Міндіча та Галущенка проходять по одній справі щодо корупції в енергетиці.
Офіційно про це не повідомляли. У НАБУ про обшуки в Міндіча поки що також не повідомляли. Він сам ситуацію не коментував.
У липні УП з посиланням на співрозмовника в антикорупційних органах писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. Видання опублікувало статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів:
«Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорупційних органах у матеріалі УП.
Директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі Радіо Свобода у вересні відмовився коментувати інформацію про те, що НАБУ готує підозру Тімуру Міндічу.
В УП також писали, що Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою у відмиванні коштів.
- Тімур Міндіч є співвласником «Студії «Квартал 95». Володимир Зеленський і Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.
Галущенко проти Кудрицького?
Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, який вийшов під заставу за рішенням суду після оголошення йому підозри у «шахрайському заволодінні коштами держпідприємства», заявив в інтерв'ю Суспільному, що ідея його переслідування належить колишньому міністру енергетики та нинішньому очільнику Мін'юсту Герману Галущенку.
Кудрицький керував «Укренерго», яка є оператором енергосистеми країни, під час повномасштабної війни і масованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 та навесні-влітку 2024 року. Під керівництво Кудрицького на початку великої війни вдалося від'єднати енергомережі України від РФ та приєднати їх до європейської системи.
Кудрицький вкотре назвав справу проти нього «політично вмотивованою», і наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в України «діяв в межах закону, не завдаючи збитків державі, а навпаки, захищав інтереси державної компанії».
Президент Володимир Зеленський заявив, що не має особистого ставлення до колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, а його справа є «питанням судової системи» України.
На брифінгу 7 листопада Зеленський заявив, що Кудрицький «був очільником великої системи», яка «мала забезпечити безпеку нашої енергетики.
«Він повинен був це зробити, і він цього не зробив», – сказав голова держави.
Кудрицький на своїй сторінці у фейсбуці назвав коментар президента «досить курйозним».
«Укренерго» дуже погане – побудували разом з Агентством відновлення 74 антидронових сховища для автотрансформаторів, тоді як інші побудували 0. Висновок очевидний: програма розбудови укриттів провалена саме Агентством та «Укренерго», – зіронізував він.
- Печерський районний суд Києва 29 жовтня взяв під варту Володимира Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано до 26 грудня. Також суд призначив йому заставу – 13,7 мільйона гривень. 30 жовтня він вийшов із СІЗО після внесення застави.
- У ДБР заявили, що в 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства «вступив у змову» з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». У бюро стверджують, що за результатами закупівель було укладено два договори на понад 68 млн грн, потім держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.
- Кудрицький підозру називає «абсурдною і необґрунтованою».
Форум