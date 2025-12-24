Київ на Різдво під час війни – місто, яке не дозволяє собі забути радість, але й не приховує біль. Тут святкують без феєрверків, із тихою вірою в те, що темрява не вічна, що світло народжується навіть під сиренами і що наступне Різдво буде мирним.



