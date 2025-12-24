Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Різдво у Києві під час війни (фотогалерея)

Київ на Різдво під час війни – місто, яке не дозволяє собі забути радість, але й не приховує біль. Тут святкують без феєрверків, із тихою вірою в те, що темрява не вічна, що світло народжується навіть під сиренами і що наступне Різдво буде мирним.


Різдвяна хода проходить повз вуличний ринок, де продають ялинки, на тлі зруйнованої адміністративної будівлі неподалік від станції метро «Лукʼянівська»
1 Різдвяна хода проходить повз вуличний ринок, де продають ялинки, на тлі зруйнованої адміністративної будівлі неподалік від станції метро «Лукʼянівська»
Жінка обирає гілочку ялини перед Різдвом на вуличному ринку неподалік від метро «Лукʼянівська». Позаду неї – зруйнована обстрілами адміністративна будівля
2 Жінка обирає гілочку ялини перед Різдвом на вуличному ринку неподалік від метро «Лукʼянівська». Позаду неї – зруйнована обстрілами адміністративна будівля
Вулична ілюмінація одного з кафе
3 Вулична ілюмінація одного з кафе
Люди святкують день народження при світлі свічок під час відключення електроенергії в одному із закладів Києва
4 Люди святкують день народження при світлі свічок під час відключення електроенергії в одному із закладів Києва
Жінка продає ліхтарики й повітряні кульки з LED-підсвіткою в підземному переході під час вимкнення електроенергії
5 Жінка продає ліхтарики й повітряні кульки з LED-підсвіткою в підземному переході під час вимкнення електроенергії
Коляда-збір для однієї з військових бригад Збройних сил України у вигляді різдвяного вертепу, складеного з тубусів від снарядів, біля станції метро «Золоті ворота»
6 Коляда-збір для однієї з військових бригад Збройних сил України у вигляді різдвяного вертепу, складеного з тубусів від снарядів, біля станції метро «Золоті ворота»
Люди фотографують «Ялинку світла» – символічну інсталяцію на честь енергетиків біля одного із закладів у Києві
7 Люди фотографують «Ялинку світла» – символічну інсталяцію на честь енергетиків біля одного із закладів у Києві
Повітряні кульки з підсвіткою і новорічна ялинка на майже темній Софійській площі
8 Повітряні кульки з підсвіткою і новорічна ялинка на майже темній Софійській площі
Новорічна ялинка серед портретів загиблих військових на меморіалі з прапорців на майдані Незалежності
9 Новорічна ялинка серед портретів загиблих військових на меморіалі з прапорців на майдані Незалежності
Ялинкові новорічні кульки з позивними загиблих військових на ялині поруч із меморіалом з прапорців на майдані Незалежності
10 Ялинкові новорічні кульки з позивними загиблих військових на ялині поруч із меморіалом з прапорців на майдані Незалежності
Діти катаються в паровозику на Софійській площі біля головної ялинки країни
11 Діти катаються в паровозику на Софійській площі біля головної ялинки країни
Вуличні різдвяні прикраси й оголошення виставки про «Щедрик», що розповідає про шлях української мелодії до статусу світового різдвяного символу
12 Вуличні різдвяні прикраси й оголошення виставки про «Щедрик», що розповідає про шлях української мелодії до статусу світового різдвяного символу
Вигляд на різдвяне містечко на Контрактовій площі під час відключення електроенергії
13 Вигляд на різдвяне містечко на Контрактовій площі під час відключення електроенергії
Люди біля зруйнованого будинку в Києві, де в червні 2025 року внаслідок влучання російської ракети загинули 23 людини. Біля будинку встановили символічну ялинку
14 Люди біля зруйнованого будинку в Києві, де в червні 2025 року внаслідок влучання російської ракети загинули 23 людини. Біля будинку встановили символічну ялинку
Одна з основних різдвяних локацій у Києві – «Зимова країна» на ВДНГ
15 Одна з основних різдвяних локацій у Києві – «Зимова країна» на ВДНГ
На одній з локацій «Зимової країни» на ВДНГ
16 На одній з локацій «Зимової країни» на ВДНГ
Ковзанка – одне з найулюбленіших місць розваг дорослих і дітей
17 Ковзанка – одне з найулюбленіших місць розваг дорослих і дітей
Люди роблять фото на одній з локацій «Зимової країни» на ВДНГ
18 Люди роблять фото на одній з локацій «Зимової країни» на ВДНГ
Люди стоять у черзі до одного з атракціонів на «Зимовій країні»
19 Люди стоять у черзі до одного з атракціонів на «Зимовій країні»
Дитина відпочиває на одній з локацій «Зимової країни»
20 Дитина відпочиває на одній з локацій «Зимової країни»
«Для нас свята не настають»: біля головної ялинки країни на Софійській площі пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців ЗСУ
21 «Для нас свята не настають»: біля головної ялинки країни на Софійській площі пройшла акція на підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців ЗСУ
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG