У Києві відбулася  різдвяна хода зі зірками

У столиці України 25 грудня відбулася різдвяна хода, яка зібрала родини з дітьми, військових і ветеранів, митців, фольклорні та хорові колективи – усіх, хто хоче розділити атмосферу Різдва. Під час ходи лунали колядки у виконанні київських фольклорних гуртів, а дзвони головних дзвіниць столиці підтримували святковий настрій.

Різдвяну ходу в Києві організував Музей Івана Гончара. Хода пройшла від Михайлівської до Софійської площі, а потім – до Золотих воріт і Оперного театру. Далі її маршрут пролягав до вулиці Богдана Хмельницького, після чого – на Хрещатик та майдан Незалежності.

Ходу супроводжували колядки у виконанні київських фольклорних гуртів «ЩукаРиба» та «Стодивниця і Різдвяний дзвін».

У Києві Різдвяну ходу вперше провели у 2014 році під час Революції гідності. Сама ж традиція ходіння колядників та вертепів відома в Україні ще з XVII століття, зазначили в Музеї Івана Гончара.

В багатьох містах та селах України діти й дорослі колядують та щедрують із розписаними різнобарвними зірками. Різдвяна зірка уособлює Вифлеємську зорю, яка сповістила про народження Бога, символізуючи перемогу світла над темрявою.