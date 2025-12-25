В окупованому РФ Криму скасували масові новорічні заходи «з метою безпеки». Така практика розпочалася під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До кримчан не приїжджає російський Дід Мороз, а за їхніми приватними корпоративами стежать прихильники війни РФ проти України. Що відбувається та як зустрічатимуть Новий рік і Різдво в окупованому Криму, розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Російська влада окупованого Криму традиційно скасовує масові новорічні святкування «з метою безпеки» через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Це пов’язано з регулярними ударами Збройних сил України по військових об’єктах РФ у Криму та проблемами із забезпеченням безпеки цивільного населення в регіоні.

У минулі роки кримчан значно обмежували у святкуваннях з моральних причин – щоб віддати шану російській армії, яка воює проти України. Тепер такі аргументи не звучать, а багато заборон уже не діють.

Пріоритет – військові та туристи

Проведення масових новорічних заходів у Криму цього року не планується з метою безпеки, оголосила підконтрольна РФ місцева влада. Виняток зроблять для курортних регіонів і туристів.

«Це (обмеження святкувань – ред.) не означає, що наші гості та жителі Криму не повинні радіти найбільш довгоочікуваному святу. Адміністрації курортних регіонів, засоби розміщення, музеї, об’єкти турпоказу розробили спеціальні пропозиції для відпочинку в січневі дні, завдяки яким Новий рік можна зустріти тепло, по-домашньому, в колі друзів і рідних», – заявив російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

У минулі роки чиновники закликали кримчан відмовитися від новорічних гулянь, називаючи це «аморальним і безсоромним», поки російські військові на фронті. Щоб підтримати їх, кримчанам також пропонували економити на святах.

Цього року такі аргументи вже не звучать. Але пріоритетом оголошено організацію святкувань для учасників повномасштабного вторгнення РФ в Україну та їхніх родин.

«Безумовно, в центрі нашої уваги – сім’ї учасників «спецоперації (так у РФ називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.), рідні загиблих героїв. Це період, коли ми разом, одним кулаком, маємо пройти через усі випробування, подбати про наших бійців на передовій, забезпечити їм надійний тил. Наша головна мета – перемога. Після її настання будемо відзначати», – зазначив спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов.

Проводити новорічні корпоративи в Криму дозволено комерційним підприємствам. Але за ними стежитимуть представники Z–спільноти. Координатор руху «Крымский СМЕРШ» Олександр Таліпов, який допомагає російським спецслужбам переслідувати кримчан із проукраїнською або антивоєнною позиціями, попередив організаторів корпоративів, що його активісти відстежуватимуть музичний репертуар у пошуках проукраїнських композицій.

Прослуховування українських пісень під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну може обернутися візитами силовиків, затриманнями, штрафами та арештами. Які пісні небезпечно слухати в Криму, дізнайтеся тут.

«Імперський бал», казки і Таїсія Повалій

У попередні роки кримчанам не рекомендували проводити масові заходи та використовувати піротехніку. Цього року в регіонах півострова анонсують святкові програми з феєрверками. Туристичні портали пропонують подивитися їх у новорічну ніч у Ялті та Севастополі.

Новорічні програми готують місцеві готелі. Туди знову поїхали виступати артисти з РФ, які брали паузу на поїздки до Криму після того, як він став прифронтовим регіоном.

На «Імперський бал» у новорічну ніч кличуть у севастопольському готелі «Аквамарин». Його пов’язують із родиною Павла Лебедєва – ексміністра оборони України часів експрезидента-втікача України Віктора Януковича. Його гостям за 20 тисяч рублів з особи обіцяють «музику та розкіш» із виступами артистів і шоу–балету.

В ялтинському готелі «Мрія», власником якого називають російський «Сбербанк», у новорічну ніч запрошують на «гала–вечерю» з «традиційними російськими стравами» за класичними рецептами. За 45–55 тисяч рублів з особи гостям обіцяють оживити улюблені казки та показати виступ співачки Таїсії Повалій.

Вона активно підтримує політику російської влади та внесена до санкційних списків України з 2022 року. Крім того, СБУ підозрює її за трьома кримінальними статтями – колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України. Повалій провину не визнає.

«Морський» Дід Мороз замість «залізничного»

Не побачать у Криму новорічного потяга російського Діда Мороза. П’ятий рік він їздить Росією, вітаючи жителів найвіддаленіших регіонів. До Криму він за цей час не доїхав. У маршруті цього року Кримський півострів теж відсутній.

Причини щорічної відсутності Криму в маршруті цієї новорічної резиденції невідомі. Ймовірною версією може бути небажання «РЖД» («Російської залізниці» – ред.) потрапити під міжнародні санкції. З 2014 року компанія «РЖД» відкрито так і не зайшла до окупованого Криму. Публічно російський оператор залізничних перевезень про це не говорить.

Без російського Діда Мороза в Криму розважають себе самостійно. Торік на пероні залізничного вокзалу в Сімферополі пасажирів кілька днів зустрічав оркестр Дідів Морозів.

Цього року в Криму з’явиться свій новорічний персонаж – морський Дід Мороз. Його резиденція відкриється на території арткластера «Таврида» в Судаку. Там розважатимуть гостей і влаштовуватимуть новорічні запливи в Чорному морі. У цій же резиденції встановлять пошту Діда Мороза, звідки можна буде надсилати побажання «головному» Діду Морозу.

Ще одного Діда Мороза кримчанам встановили в Сімферополі.

11-метрову фігуру новорічного персонажа встановили на головній площі міста поруч із пам’ятником Леніну. Скульптура разом зі Снігуронькою куплена за кошти «соціально орієнтованої ділової спільноти» Сімферополя, повідомила місцева російська влада.