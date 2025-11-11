Окупований Крим: які «нормальні українські пісні» можна слухати, а які – небезпечно?

В окупованому Росією Криму – чергова хвиля переслідувань за українські пісні. Підконтрольна Москві місцева влада запевняє, що українська культура не є забороненою на півострові. Але на практиці штрафи за музику тривають. Раніше на півострові масово переслідували за пісні Вєрки Сердючки, а тепер – за творчість Олега Винника, з'ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Що відбувається, розповідаємо у нашому матеріалі.

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, на Кримському півострові почалися масові переслідування за українську музику. Виконання та прослуховування українських пісень обертається для кримчан судами, штрафами та публічними вибаченнями.

Правозахисники нарахували кілька десятків таких випадків у Криму з 2022 року. Раніше Крим.Реалії склали цілий репресивний хіт-парад на основі місцевої судової практики. Часто кримчан карають за пісні Вєрки Сердючки. Але цієї осені у Криму з'явилися нові приклади переслідувань. Цього разу їхньою причиною стала творчість українського співака Олега Винника, з'ясували Крим.Реалії.

«Слухали українську музику, використовуючи колонку»

У жовтні в Армянську двічі судили людей за спільне прослуховування українських пісень. В одному з випадків фігурантом адміністративної справи був місцевий житель Станіслав Трач.

«Встановлено, що Трач С.В., використовуючи звуковідтворювальний пристрій «музичну колонку», розмістивши її на вікні, перебуваючи в мікрорайоні імені генерала Корявка, слухав українську музику: гурт «…» (назва прихована – ред.), пісню Олега Винника «…» (назва прихована – ред.), тобто вчинив публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил РФ», – йдеться у рішенні суду.

Станіслав Трач у судовому засіданні провину визнав і підтвердив обставини скоєння адмінправопорушення, сказано в тексті рішення.

У підсумку суддя Тетяна Феденєва оштрафувала кримчанина.

Через тиждень відбувся ще один судовий процес над кримчанином Ігорем Гончарюком. Його теж звинуватили у прослуховуванні українських пісень за тих самих обставин і за тією ж адресою, що й Станіслава Трача.

Справу розглядала та сама суддя – Тетяна Феденєва. Вона «встановила, що Гончарюк І.М., використовуючи звуковідтворювальний пристрій «музичну колонку», розмістивши її на вікні, перебуваючи за місцем проживання в мікрорайоні імені Генерала Корявка, слухав українську музику».

Проти кримчанина свідчили його сусіди, які заявили, що у нього «гучно грала музика, а саме: пісня Олега Винника, «Червона калина» та гімн України».

Ігор Гончарюк на судове засідання не з’явився, сказано в рішенні суду. Його позиція у справі невідома.

У Криму не вперше переслідують людей за прослуховування української музики у себе вдома. У січні під арештом за це опинився житель Євпаторії Віталій Кірпач, на якого сусіди поскаржилися силовикам за те, що він вдома слухав пісню про матір українською мовою.

«Піснями дискредитував армію РФ і мобілізацію»

Ще один випадок переслідування за українську музику стався у жовтні в селі Октябрське Первомайського району. У її прослуховуванні звинуватили місцевого жителя Ігоря Почигайла.

Згідно з рішенням підконтрольного РФ Первомайського районного суду, кримчанин у магазині «публічно слухав українські пісні» (їхні назви приховані судом – ред.), чим «підривав довіру до проведення за згодою Ради Федерації Федеральних зборів РФ Збройними силами РФ за межами території РФ «спеціальної військової операції» (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.)».

Зміст пісень, у прослуховуванні яких звинувачують кримчанина, не уточнюється. Але саме вони нібито «були спрямовані на дискредитацію армії РФ», дійшов висновку суд.

«Наданими доказами підтверджено, що українські пісні, які слухав Почигайло І.П. у громадському місці, були спрямовані саме на дискредитацію Збройних сил РФ, а також оголошеної часткової мобілізації громадян. Саме так сприймали тексти пісень особи, які перебували поруч», – зазначено в рішенні суду.

Ігор Почигайло «провину визнав у повному обсязі, розкаявся у скоєному, попросив вибачення за свою поведінку», йдеться в рішенні суду.

Чи так це насправді, невідомо. Публічної реакції кримчанина на цю справу немає.

Суд призначив йому штраф у 30 тисяч рублів.

«Дозволені лише «нормальні українські пісні»

У Росії з 2022 року 40 разів переслідували людей за прослуховування українських пісень, підрахував проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии». Найбільше тиску зазнавали жителі анексованого Криму, де щонайменше 30 людей були затримані або стали фігурантами таких адміністративних справ, зазначає проєкт.

«Переважно на переслідуваних складали протоколи про «дискредитацію» армії, протоколи про демонстрацію екстремістської атрибутики або про дрібне хуліганство. Приводом могло стати майже що завгодно – виконання української пісні в караоке, танці аніматорів під пісню «Гуляночка» (Вєрки Сердючки – ред.) або українська музика в торговельному центрі. Пік переслідування припав на 2022 рік. З 2023 року кількість таких справ різко скоротилася», – йдеться у повідомленні.

Російська влада Криму та підконтрольні їй експерти заперечують переслідування за українські пісні.

«У Криму дійсно мають місце інциденти, коли люди прослуховують українські пісні, автори чи виконавці яких засвітилися в публічній русофобії, у підтримці київського режиму. Звісно ж, демонстрація таких композицій є неприпустимою, особливо в умовах проведення «спеціальної військової операції» (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.). Але ніхто не обурюється, якщо в кафе чи на вулиці лунає «Розпрягайте, хлопці, коней» – тим більше, що пісня входить до репертуару Кубанського козачого хору. Або якщо компанія відпочивальників заспівала «Несе Галя воду», «Ніч яка місячна», «Ти ж мене підманула», – заявив російському виданню «АиФ» провладний кримський політолог, голова місцевої громадської організації «Центр політичної просвіти» Іван Мезюхо.

Про те, що в Криму можна слухати лише «нормальні українські пісні», раніше заявляв радник російського глави Криму Олег Крючков.

У Представництві президента України в АРК переслідування кримчан за прослуховування або виконання українських пісень вважають політично мотивованими та «спрямованими на придушення проукраїнських поглядів» на півострові під час повномасштабного вторгнення РФ на материкову частину України.