Росія через українські пісні піддала переслідуванням понад 40 людей

Не менш як 44 жителі Росії та окупованого Криму від лютого 2022 року зазнали переслідувань за виконання чи прослуховування українських пісень, підрахував проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».

Щодо переслідуваних складали протоколи за статтями про «дискредитацію» армії, демонстрацію екстремістської атрибутики або дрібне хуліганство.

Приводами для переслідування було виконання чи відтворення пісень «Червона калина», «Стефанія» переможців Євробачення Kalush Orchestra або «Гуляночка» Вєрки Сердючки.

2023 року було порушено першу кримінальну справу про «фейки», де згадувалися українські пісні. Це справа колишнього політолога з Петербурга Євгена Бестужева, якого засудили до п’яти років і трьох місяців умовно за антивоєнні пости та ролики з піснями українською мовою.

Також було порушено ще одну кримінальну справу проти викладача Московського державного технічного університету імені Баумана Олександра Нестеренка. Його звинуватили в розпалюванні ненависті із загрозою застосування насильства через два відео та три аудіозаписи, які він розмістив у російській соцмережі «ВКонтакте». Серед них були «Ми ростем» гурту «Воплі Відоплясова» та «Запалимо зранку – Україна переможе» у виконанні Gordon Black.

Всього з початку війни у адміністративних справах, пов’язаних із українськими піснями, щонайменше 12 людей були заарештовані, 17 – оштрафовані, в інших випадках покарання або невідоме, або протоколи були скасовані.