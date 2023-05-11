Ташева: після деокупації Криму всіх політв’язнів звільнять без перегляду справ

Усіх політв’язнів, які перебувають у місцях несвободи в окупованому Криму через сфальсифіковані звинувачення російської влади, звільнять без перегляду справ після деокупації півострова, заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у колонці для «Української правди».

Вона зауважила, що під час окупації на півострові активно діють російські суди, які виносять незаконні вироки громадянам України у сфальсифікованих справах, і кожне рішення доведеться переглядати в індивідуальному порядку – «щоб досягти справедливості для наших людей».

«Але попереду процедура, почерговість і пріоритетність перегляду. Передусім йтиметься про ті справи, в яких зафіксовані порушення прав людини, та ті, в яких однією зі сторін були окупаційні адміністрації. Очевидно, що всі наші політв’язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів із вироками окупаційних судів, будуть звільнені навіть без перегляду справ. Однак є вироки, які доведеться переглядати в будь-якому випадку», – додала Ташева.

За її словами, для цього вже зараз необхідно формувати кадровий резерв для судових органів, які діятимуть на півострові після деокупації.

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнськи налаштованих жителів. Зокрема, проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».

За даними представництва, на території Криму у місцях несвободи утримують 182 політв’язнів, 116 з яких – кримські татари.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.

До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму.

Опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з Росією та зменшення допомоги Заходу.