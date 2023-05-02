«Будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним» – Данілов про Крим

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна буде звільняти окупований Росією Крим «у такий спосіб, який буде вважати за необхідне». Він сказав про це в ефірі Радіо Свобода 2 травня.

«Мені складно казати, чи без бою вони будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень. І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися, і ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це – наша земля, і наше завдання – її звільнити», – сказав Данілов, коментуючи слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв’ю The Atlantic про те, що Київ поверне окупований Крим «без бою».

Він також прокоментував вибухи, про які періодично повідомляють в окупованому Криму.

«Господь – милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Думаю, що ті люди, які мають трошечки розуму, мають розуміння, що треба якомога швидше забиратися з півострова», – сказав секретар РНБО.

Олексій Резніков у коментарі The Atlantic заявив, що з огляду на те, що російські сили намагаються перетворити півострів на «фортецю», Україна говорить про «військово-політичне» звільнення півострова, а не про суто військовий контрнаступ.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що російські війська продовжують будувати нові укріплення і рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові й стратегічні об’єкти на окупованому півострові.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з України Курт Волкер заявляв, що Україні необхідно вже зараз ізолювати Крим від Росії, обірвавши логістичні зв’язки півострова з територією РФ. Це стане першим вагомим кроком до повернення Криму без застосування воєнної сили, сказав він.