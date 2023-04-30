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Буданов про контрнаступ: «найближчим часом усі побачать очікувані результати»

«Найближчим часом усі побачать очікувані результати», – сказав він.

Основним завданням для українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій, зазначив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

«Найближчим часом усі побачать очікувані результати», – сказав він.

Окрім цього, Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США щодо того, що «Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу».

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

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