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Україну чекає важка боротьба навесні та влітку – Пентагон

За словами речника Пентагону, США продовжуватимуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України

Україну чекає важка боротьба навесні та влітку, заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

«Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до... весни і літа», – сказав він 14 березня під час брифінгу.

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За його словами, США продовжуватимуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України чи то в боєприпасах, чи то в протиповітряній обороні, чи то в броні.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.

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