Україну чекає важка боротьба навесні та влітку – Пентагон

Україну чекає важка боротьба навесні та влітку, заявив речник Міноборони США Пет Райдер.



«Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до... весни і літа», – сказав він 14 березня під час брифінгу.

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За його словами, США продовжуватимуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України чи то в боєприпасах, чи то в протиповітряній обороні, чи то в броні.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.