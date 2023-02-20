Politico: США закликають Україну не зволікати з контрнаступом

Адміністрація президента США Джо Байдена закликає владу України не зволікати з організацією контрнаступу, повідомляє видання Politico у великому матеріалі, присвяченому візиту Байдена до Польщі, який починається 20 лютого. Поїздка присвячена першим роковинам російського широкомасштабного вторгнення в Україну, очікується, що президент США знову рішуче виступить на підтримку Києва.

Як пише Politico, багато американських офіційних представників вважають, що події на фронті зараз вступають у критичну фазу.

На їхню думку, Україні слід поквапитися з організацією контрнаступу, щоб закріпити досягнуті минулої осені успіхи. Ще один фактор – час: у Вашингтоні побоюються, що рівень підтримки, який зараз демонструють країни Європи, може через якийсь час зменшитися, і приплив західної зброї в Україну може послабшати.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ в суботу заявив, що Україна готується до «короткої війни», яка має завершитися перемогою – як таку в Києві розцінюватимуть звільнення всієї міжнародно визнаної території країни.

Зеленський виступив проти так званого заморожування конфлікту, зазначивши, що укладені в 2014 та 2015 роках Мінські угоди дали Росії час підготуватися до нападу на Україну. Деякі представники країн Заходу при цьому раніше говорили, що ці угоди дали час Україні підготуватися до відбиття агресії.

Він також підтвердив, що Україна зараз готує контрнаступ. При цьому президент допустив можливість, що українським військам доведеться відступити від Бахмута – бої за це місто на Донеччині ведуться вже понад пів року.

За словами Зеленського, Україна захищатиме місто, «але не за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули». «Ми воюватимемо, поки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов’янська, аж до кордонів Донбасу та до Дніпра, якщо зможуть», – зазначив Зеленський.

У січні низка країн Заходу, включаючи США, повідомили про готовність передати Україні танки – з прицілом на наступ. Поки що вони так і не були передані. Як пише британська газета The Times, Київ очікує, що союзники нададуть до 320 західних танків, але, за поточними оцінками, лише 50 бойових машин досягнуть лінії фронту до початку квітня. Як зазначає видання, така кількість танків навряд чи зможе вплинути на перебіг бойових дій.