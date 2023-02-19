«Вони вже не такі сильні»: Зеленський висловився щодо нового наступу російських військ

Російські військові у своєму новому наступі на Україну не зможуть просунитися далеко, запевнив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Tg1.

«Звичайно, вони не можуть йти далі, вони вже не такі сильні, як раніше. Зараз ми набагато сильніші за них», – заявив він.

При цьому Зеленський наголосив, що вже не має значення, що зараз новий чи старий наступ РФ, оскільки компромісів більше немає.

«Ми знаємо, що якщо ми програємо, то втратимо все: будинки, дітей, батьків. Тому для нас не має значення, буде це старе чи нове вторгнення. Після того, що сталося 24 лютого минулого року, компромісів більше немає. Було порушено міжнародне право, було порушено все людське, що тільки може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, але все йде не за їхніми планами», – заявив він.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали в ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь в зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.