Дуда спрогнозував, чим обернеться для Лукашенка вступ у війну проти України

Олександр Лукашенко намагається уникнути відправлення білоруської армії на війну проти України, наголосив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю ТСН.

За словами Дуди, він готовий очікувати від Лукашенка чого завгодно. При цьому президент Польщі вважає, що президент РФ Володимир Путін може змусити Лукашенка відкрито вступити у війну проти України.

«Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів, що в сучасній Білорусі ми маємо справу з режимом, від якого де-факто можна очікувати чого завгодно. Однак цей режим також грає у свою гру. Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, аби Путін не змусив його допустити білоруську армію в Україну, вступити у відкритий бій проти України, тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину», – сказав Дуда.

Він зауважив, що у випадку, якщо Білорусь відправить своїх військових в Україну – це буде крахом для Лукашенка.

«По-друге, білоруси не є войовничою нацією. Білоруси не хочуть воювати. Тому їх потрібно було б змусити піти проти своїх українських сусідів. Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме для нього остаточний кінець, тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього. Сьогодні він може контролювати її за допомогою терору, сьогодні він примушує до покори, засуджуючи протестувальників і тих, хто виступає проти нього, до багаторічних термінів ув’язнення, але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти й проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною», – наголосив Дуда.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.