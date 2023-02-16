За тиждень до річниці вторгнення Росії Лукашенко і Путін вирішили зустрітися

Олександр Лукашенко заявив, що у п'ятницю, 17 лютого, зустрінеться у Підмосков'ї з президентом Росії Володимиром Путіним.



Майбутній візит Лукашенка підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, очікується «ґрунтовна бесіда».



Напередодні в прокремлівських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в майбутньому 21 лютого посланні Путіна Федеральним зборам можуть бути інтеграційні ініціативи – наприклад, створення державного утворення за участю Росії, Білорусі, а також сепаратистських регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії. Низка ЗМІ повідомили про те, що глави цих визнаних лише Росією та ще кількома країнами республік або вже прибули, або прибудуть до Москви. Пєсков заявив, що у графіку Путіна не передбачена зустріч із керівником Абхазії.

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Лукашенко сьогодні у Мінську спілкувався із закордонними журналістами. Говорячи про війну в Україні, Лукашенко відмовився назвати дії Росії «вторгненням», звинувативши у початку війни саму Україну та країни Заходу. При цьому він заявив, що Білорусь «не збирається вводити свої війська на територію України», а білоруська армія включиться у війну лише у разі агресії з боку України. Російські військові, за його словами, перебувають на території Білорусі лише для захисту країни.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на Україну. Частина російських військ атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.