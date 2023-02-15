У ГУР розповіли, чого слід очікувати від Росії наступного тижня

В українській розвідці розповіли, чого слід очікувати від Росії наступного тижня, коли, серед іншого, заплановані публічні заходи за участі російського президента Володимира Путіна.

«Ці публічні заяви, концерти для того, щоб підтримувати наративи Кремля. Ми вочевидь будемо чути, що операція йде за планом, що воюють не з Україно, а захищають Росію від Заходу і НАТО. І ця пропагандистська активність є також підготовкою населення до нових мобілізаційних заходів. Їм пояснюють, чому вони мовчки мають йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі накази кремлівських старців», – сказав сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.



«Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, звісно, навколо Бахмута, та інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Ці дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається… Зрозуміло, що ситуація на Донбасі для рашистів зараз є пріоритетною. Можлива активізація на інших ділянках фронту, але символічним є саме український Донбас», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо того, чи очікується наступного тижня зміна дій військ РФ і як може змінитися ситуація на фронті.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого звернеться з посланням до Федеральних зборів РФ у Москві.

Крім того, за даними російських ЗМІ, на 22 лютого у Кремлі запланували мітинг-концерт, в якому, як очікується, візьме участь Путін.

21 лютого минулого року Путін оголосив про визнання «незалежності» угруповань «ДНР» і «ЛНР». Через три дні після цього розпочалося широкомасштабне російське вторгнення Росії в Україну.