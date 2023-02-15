Новий масштабний наступ Росії таки розпочався чи ні? Пояснюємо

Росія готує новий повномасштабний наступ в Україні – про це з грудня кажуть політики, військові, аналітики, пишуть медіа. Минулого тижня почали з’являтися повідомлення, що він вже почався. Однак тверду впевненість у цьому ще ніхто не висловив.

То чи анонсований потужний наступ РФ вже триває чи ще ні? Чому його важко розпізнати? Чого чекати далі? Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснює, що відбувається.

Для аналізу були використані, зокрема, зведення Генштабу ЗСУ, повідомлення британської розвідки, звіти американського Інституту вивчення війни (ISW), статті Financial Times, The Washington Post, заяви представників української влади, заяви представників влади країн Заходу та НАТО, коментарі українських військових, інтерв’ю з експертами в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Що за другий масштабний наступ РФ?

У грудні 2022 року почали лунати заяви, попередження та прогнози щодо другої потужної хвилі вторгнення Росії. Ключовими ознаками підготовки Путіна до нього військові та експерти називали «часткову мобілізацію» й активні пошуки способів поповнити запаси озброєння. З новим наступом пов’язували і заміну командувача військами РФ в Україні у першій половині січня – замість Суровікіна ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов.

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Серед військово-політичних передумов масштабного наступу вказувались втрата агресором ініціативи на фронті, відсутність здобутків та зростання невдоволення серед близького кола Путіна. Крім того, попереду річниця вторгнення, а президент РФ відомий своєю схильністю до символізму, і особливого значення він надає датам.

Скидалося на те, що на Україну чекає повторення повномасштабний наступу. Минулого тижня з’явились повідомлення, що є ознаки його початку. Але твердої певності у цих оцінках не було.

Чому другий наступ важко розпізнати?

Вторгнення 24 лютого 2022 року Росія почала з масованих бомбардувань і обстрілів мирних міст авіацією та з наземної операції за участі близько 190 тисяч військових на сотнях танків, БМП із застосуванням артилерії одразу на Півночі, Півдні і Сході України.

На перший погляд, зведення з фронтів останній тиждень не критично відрізняються від тих, що оприлюднював Генштаб ЗСУ від осіннього контрнаступу. Інтенсивність бойових дій щодоби нагадує синусоїду, де у верхній точці зазвичай Бахмут та населені пункти довкола.

Однак насправді дещо змінилось – саме на східному фронті. Верхня точка «синусоїди» тут підскочила ще на кілька пунктів. Після навали найманців ПВК «Вагнер» та погано підготовлених мобілізованих тепер позиції ЗСУ штурмують переважно кадрові військові, а точок цих штурмів побільшало.

Агресор зосередив зусилля на стику трьох областей: північ Луганщини (Кремінна), Донеччини (Лиман) і Харківщини (Куп'янськ). Є інформація, що в окупованих від початку вторгнення населених пунктах регіону постійно зростає кількість російських військових.

Тиск на Бахмут і точки на шляху до нього також зросли. Разом із ним війська РФ значно активізували штурми Вугледару. Ці зміни на фронті деякі аналітики і оцінюють як початок того самого наступу. Це ж поясню, чому вони до кінця не певні в своїх оцінках щодо нього.

То це все таки другий повномасштабний наступ РФ чи ні?

Наразі є дві версії. Основна – що це і є той самий анонсованим масштабний наступ Росії-2023. А те, що він обмежений і географічно, і у використанні сил та засобів, коментатори пов’язують зі зміною підходу агресора.

На думку деяких експертів, на відміну від минулорічного масованого, цей наступ розгортатиметься поступово. І нинішні події – лише його початок і лише для досягнення проміжної цілі: виходу на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Та навіть такий вузьконаправлений (порівняно з минулом роком) наступ пробуксовує – попри всі зусилля, на жодній ділянці військам РФ майже не вдається просунутися. Це ще одна причина, чому масштабний наступ не має вигляду масштабного.

Є також припущення, що Росія насправді хотіла би повторити наступ у масштабах лютого 2022 року – але просто не змогла зібрати для нього ресурси в умовах санкцій, значною мірою невідновних втрат у живій силі та техніці та обмеженого часу. Тож Путін обрав для нової хвилі агресії шлях поступового нарощування зусиль з безвиході.

Крім того, є думки, що цей наступ взагалі не розпочався, а зміни на фронті вкладаються у рамки розпочатого минулого року вторнення. Але це найменш поширений погляд.

Що далі?

Швидше за все, Росія намагатиметься і далі масштабувати наступ, йдучи в наступ на нових напрямках. Знову-таки, до річниці вторгнення лишається обмаль часу. А Кремль вже анонсував виступ Путіна з посланням до Федеральних зборів 21 лютого – який минулого року був скасований. На наступний день заплановані збори Держдуми і Раду Федерацій, а також мітинг-концерт, ймовірно, за його участі, президента РФ. До того ж протягом найближчих місяців ЗСУ отримають західні танки та бронетехніку, а також інше озброєння.

31 січня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю телеканалу Sky News заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у перебігу війни. The Washington Post цього тижня повідомив , що американські чиновники попередили Київ про наближення критичного моменту для зміни траєкторії війни.

За прогнози щодо результатів цього наступу Росії публічно наразі ніхто не береться – у цьому рівнянні надто багато змінних. Але можна з упевненістю сказати, що в першу чергу все залежатиме від ЗСУ та постачань західної зброї.

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