Для чого Росії Вугледар? Аналізуємо разом

Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є зараз Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту. Радіо Донбас.Реалії аналізує, для чого Росія намагається здобути позиції у Вугледарі, чому саме на цьому напрямку вона вже кілька місяців докладає значних зусиль для штурму міста?

Вперше про великі втрати російських військ при штурмі Вугледара стало широко відомо на початку листопада 2022-го. Тоді навіть російські «воєнкори» були занепокоєні тим, що російські війська втрачають сотні бійців у намаганні просунутися до цього міста з боку Павлівки.

Тоді ж стало відомо, що тут задіяні підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, відряджені з далекого сходу.

На кінець січня 2023 року з російських джерел та за інформацією української розвідки відомо: тут діє те саме угруповання військ, втрати якого були поповнені.

Спроби штурму Вугледара не припиняються: окрім південного напрямку, від Павлівки, окупаційні війська намагаються атакувати й від Микільського – трохи східніше.

Приклад штурму Соледара продемонстрував, що для російського командування дуже важливо інформаційно продемонструвати успіхи у проведенні так званої СВО. Захоплення кожного села вони подають як важливий прорив, та навіть сперечаються між собою, хто його здійснив.

Але якщо просто подивитись на карту бойових дій, то стає зрозумілим, чому для російських військ поставлено завдання захопити місто.

Отже, чому:

По-перше, Вугледар відкриває дорогу на Мар’їнку – маленьке містечко біля самого Донецька, яке, судячи з фото та відео, вщент зруйноване. Але за цей важливий пункт на підходах до Донецька тривають бої.

Очевидно, що у разі відкриття ще однієї можливості наступу на неї, утримувати її стане ще складніше.

Це не кажучи вже про те, що під удар потрапляють і Новомихайлівка, і досить велика Костянтинівка (на південний захід від Донецька).

Незрозуміло, що стане подальшою ціллю російських військ у разі гіпотетичного захоплення Вугледару.

Це може бути Курахове – важливий населений пункт цього напрямку, де розташована Курахівська ТЕС. Від неї залежить сполучення з лінією фронту вздовж Донецько-Горлівської агломерації, що найменше з усіх змінилася з 24 лютого 2022 року (якщо дивитися на лінію розмежування, яка існувала тут ще за часів ООС).

Вивільнені сили російські війська можуть направити і на Велику Новосілку, до якої вони й так підбираються. У перспективі, за негативних сценаріїв розвитку подій, це може загрожувати угрупованню українських військ і оточенням.

Тож невеличкий Вугледар, що складається з кількох кварталів багатоповерхової міської забудови у відкритому степу, є своєрідним опорним пунктом на цьому напрямку.

Напевно, його важливість усвідомлюють у російському командуванні, тож не припиняють спроб захопити – чи остаточно зрівняти його з землею.

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