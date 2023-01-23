Зірка Пригожина почала згасати після невиконання обіцянок захопити Бахмут – ISW

Зірка керівника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина почала згасати після того, як він не виконав обіцянок захопити Бахмут власними силами, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Зірка фінансиста «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина почала згасати після місяців очевидного підйому після того, як він не виконав обіцянок захопити Бахмут власними силами», – вказують аналітики.

Вони припускають, що Путін захотів від Пригожина та його союзника, генерала армії Сергія Суровікіна результатів, зокрема в зусиллях, які б зламали волю України та її західних прихильників продовжувати війну.

«Оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися, а повітряна кампанія Суровікіна зробила не більше, ніж завдала страждань українським мирним жителям, витративши більшість російських запасів високоточних ракет. Схоже, що в цей період Пригожин вирішив, що його зірка справді заходить і що він може кинути виклик Герасимову та навіть Шойгу за першість у російських військових справах. Зараз ці надії виявилися марними», – додають в ISW.

Путін, як припускають аналітики, «схоже вирішив відмовитися від опирання на Пригожина та його іррегулярні сили і знову довіритися Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим».

«Рішення Путіна зосередитися на звичайних російських силах і покластися на них маргіналізує «ПВК Вагнера» та фракцію силовиків, які, незважаючи на це, продовжують сприяти військовим зусиллям Росії в Україні. Фракція силовиків – це невелика група російських бізнесменів і лідерів, які мають значну владну базу та паралельні військові компанії, і включає таких осіб, як Пригожин», – пояснюють експерти.

Можливо, Путін відчув загрозу через «підйом і безтактне самоствердження Пригожина», не виключають у ISW.

«Інтенсифікація битви за Бахмут у грудні та її подальша кульмінація також можуть свідчити про те, що Пригожин намагався та не зміг затьмарити російське МО до початку 2023 року… Очевидна втрата милості та впливу Пригожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.