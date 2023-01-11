Битва за Бахмут. Хроніка оборони міста-фортеці

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього від початку серпня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, відомого як «кухар Путіна».

За оцінками аналітиків, з військової точки зору захоплення Бахмуту не має сенсу. Це укріплене та вигідно розташоване для оборони місто, тож оточити його практично неможливо.

Наші соцмережі:

І навіть великою ціною взявши місто під контроль, агресор не покращить своє становище на фронті. За Бахмутом укріплений тил, є слов’янсько-краматорське угруповання ЗСУ, а також височина – гора Карачун. Це означає, що захоплення міста не полегшить РФ подальший наступ на Донбасі, водночас втримати Бахмут буде практично неможливо.

Але військово-політичне командування РФ та Пригожин зокрема хочуть досягти політичної цілі – їм потрібна хоч якась перемога. Тому на значні втрати під час спроб штурму Бахмуту не зважають.

На початку 2023 року значно посилились атаки на Соледар – містечко на північному сході від Бахмуту, на відстані близько 20 км. Військові експерти вважають, що агресор переключився на Соледар, розраховуючи саме так прорватись до Бахмуту. Захисники України продовжують тримати оборону міста.

Радіо Донбас.Реалії веде живий блог про оборону міста-фортеці Бахмут.