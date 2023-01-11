Битва за Бахмут. Хроніка оборони міста-фортеці

Найкривавішими місцями на фронті назвав Соледар і Бахмут президент України Володимир Зеленський. Через постійні штурми ЗСУ передислокували додаткові підрозділи до Соледара, а окупанти зосередили там відбірних «вагнерівців». Чим важливий Соледар, і для чого він агресору? Читайте у матеріалі кореспондента Донбас.Реалії Сергія Горбатенка «У «Вагнера» закінчується ліміт на провали». Чому Росія переключилась з Бахмуту на Соледар».
Росія збільшила кількість «вагнірівців» у наступі на Соледар – Маляр
Важкі бої в Соледарі тривають, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 11 січня.
«Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», – повідомила вона в своєму Телеграмі.
Російські військові не контролюють Соледар – Череватий
Повідомлення про захоплення Соледару російськими військами не відповідають дійсності – про це заявив речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі Суспільному мовленню.
«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте», – цитують Череватого журналісти.
Напередодні приватна військова компанія «Вагнер» заявила про те, що нібито контролює весь Соледар, оприлюднивши фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина нібито в соляній шахті міста.
Згодом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ порівняло оприлюднену вагнерівцями фотографію із соляної шахти зі світлинами соляних шахт Соледара, заявивши, що фото Пригожина не було зроблене в цьому місті.
Українські військові відбили атаки військ РФ у трьох областях – Генштаб ЗСУ
Українські військові впродовж доби 10 січня вели бої з силами РФ у трьох східних областях, інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині», – ідеться в повідомленні.
За цими даними, російські військові завдали шість ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.
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Українські військові також проінформували про власні активні дії.
«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів», – наголошують у Генштабі.
У Генштабі також нагадують, що зберігається «небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів», тому закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Наразі останній масований удар із застосуванням стратегічних ракет по українській критичній інфраструктурі Росія здійснила 29 грудня. Зазвичай накопичення ресурсів для нового удару забирає у російських військових від 10 до 14 днів.
Пентагон: біля Бахмута та Соледара відбуваються «дуже інтенсивні бої»
Міністерство оборони США заявляє про «дуже інтенсивні» бої під Бахмутом і на околицях Соледару.
«Безумовно, ми продовжуємо спостерігати дуже інтенсивні бої під Бахмутом і на околицях Соледару. Ви знаєте, там багато руху вперед-назад, особливо в районі Соледару. Ми й надалі будемо за цим уважно стежити. Але я не хочу наразі спекулювати, яким може бути результат», – сказав речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.
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Він додав, що США й надалі будуть зосереджуватися на підтримці України та наданні їй допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту своєї країни.
Ввечері 10 російські ЗМІ з посиланням на керівника так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина повідомили, що російські сили взяли під контроль усю територію Соледара. При цьому він заявив про вуличні бої в місті.
Подібні заяви російської сторони в останні дні з'являлись неодноразово.
Київ не реагував на ці заяви РФ, але у Міністерстві оборони України заявили, що Росія «маніакально» намагається захопити Соледар. Це може свідчити про те, що місто перебуває під контролем українських військових.
Росія «маніакально» намагається захопити Соледар – Міноборони
Росія «маніакально» намагається захопити Соледар, повідомляють у Міністерстві оборони України.
«Країна мазохістів. Навіть зазнавши колосальних втрат, Росія все ще маніакально намагається захопити Соледар, де розташована найбільша соляна шахта в Європі. Вірять, що сіль залікує рани покалічених окупантів?», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.
Інших нових даних щодо ситуації в Соледарі в міністерстві не наводять.
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Ввечері російські ЗМІ з посиланням на керівника так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина повідомили, що російські сили взяли під контроль усю територію Соледара. При цьому він заявив про вуличні бої в місті. Подібні заяви російської сторони в останні дні з'являлись неодноразово.
9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.
10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледар і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.