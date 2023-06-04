Данілов озвучив втрати російської армії у боях за Бахмут

У боях за Бахмут Росія вже втратила майже 23 тисячі своїх військових, розповів секретар Ради нацональної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю італійському виданню Corriere.

«З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (російських військових – ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші», – заявив Данілов, відповідаючи на питання, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.

Секретар РНБО наголосив, що «Україна не має права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли».

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія за минулу добу, 3 червня, втратила на війні проти України 470 своїх військових, загальні її втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 209 940 військових.

Раніше в коментарі «Українській правді» командувач Сухопутних військ назвав ситуацію на Бахмутському напрямку «тимчасовим затишшям», назвавши хибним враження, що російські війська нібито відмовилися від наступу в цьому районі.

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 25 травня заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто».