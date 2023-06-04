Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ: число загиблих в Україні військових РФ наближається до 210 тисяч

Знищений російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» на острові Зміїний, 18 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Росія за добу втратила у війні проти України 470 своїх військових, загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 209 940 осіб, повідомив вранці 4 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

  • танки – 3837 (+8 за минулу добу) од.;
  • бойові броньовані машини – 7512 (+10)
  • артилерійські системи – 3555 (+22)
  • РСЗВ – 583 (+1)
  • засоби ППО – 344 (+2) од.;
  • літаки – 313
  • гелікоптери – 298
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10)
  • крилаті ракети – 1132
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6305 (+16)
  • спеціальна техніка – 479 (+4)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG