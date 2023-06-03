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Число постраждалих унаслідок удару по Підгородньому зросло до 13

Ракетний удар по лікарні Дніпра, 26 травня 2023 року, фото ілюстративне

До щонайменше 13 зросло число постраждалих унаслідок удару по передмістю Дніпра, селищу Підгороднє. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«З-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще знаходяться люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє – діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років», – вказав чиновник.

Майже всі поранені мають стан середньої тяжкості

«У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога», – додав Сергій Лисак.

Російські війська завдали удару по передмістю Дніпра ввечері 3 червня. За повідомленням «Суспільного», це сталося ще до оголошення повітряної тривоги в області.

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