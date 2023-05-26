«Росія вчинила злочин проти мирних людей, лікарні, пацієнтів, дітей». Що розказують свідки ракетного удару по Дніпру

ДНІПРО – Двоє людей загинули, понад три десятки поранені через ракетний удар армії РФ по Дніпру 26 травня, повідомила місцева влада. Ракета влучила в триповерхову будівлю лікарні – там був денний стаціонар для людей з психічними захворюваннями. Згоріла також ветклініка поряд – людей встигли вивести. На місці працює поліція і рятувальники, майже пів доби гасять пожежу.

Що зараз відбувається на місці подій, що розказують свідки та які масштаби руйнувань – у репортажі Радіо Свобода.

Вибиті шибки в багатоповерхівках, під ногами – все засипано склом, район – у чорному диму. Так виглядає цей спальний житломасив Дніпра через майже пів доби після атаки.

Ветклініка не вціліла, людей і тварин врятували

Андрій – власник ветеринарної клініки, розташованої за кілька метрів від лікарні, куди поцілила ракета. Розказує: пощастило, якраз був у відрядженні. Співробітники ж розповіли, що близько 10:30 ранку почули страшний вибух – одразу зайнялася лікарня, уламки полетіли на дах їхнього закладу.

За лічені хвилини ветклініка перетворилася на руїну. Зараз працівники намагаються витягти зі згарища вцілілі речі. Однак найцінніше – медичне обладнання – знищене.

Найцінніше у нас в будівлі було обладнання – УЗД, рентген, лабораторне – все згоріло

На щастя, відвідувачів у клініці на той момент було небагато – близько десятка. Усі вони вціліли. Не постраждала також жодна тварина, каже власник ветклініки.

«Одна людина загинула. На вулиці. Це мій знайомий, який якраз пішов косити траву… Найцінніше у нас в будівлі було обладнання – УЗД, рентген, лабораторне – все згоріло. Будівля – моя власність. Збитки ще не підраховували», – розповів Андрій.

Влада наголошує: жодного військового об’єкта поблизу

Влада наголошує: у цьому мікрорайоні немає жодного військового об’єкта – лише будинки, коледж, лікарня, школи, дитсадки, стадіон. Усе це частково пошкоджено. Як розповів міський голова Борис Філатов, ракета влучила в будівлю колишньої поліклініки №1. Зараз це філія лікарні швидкої допомоги, де лікували людей з психічними недугами.

«Це диво, що ракета прилетіла тоді, коли була перезмінка в лікарів», – сказав Філатов.

Люди пишуть заяви в поліцію

Поліція розгорнула кілька точок, на яких фіксують звернення громадян, чиє житло постраждало. Станом на 16:00 прийняли понад 150 звернень.

У черзі написати заяву – Наталя. У неї, каже, ударною хвилею знесло частину балкона.

«Тут ми подаємо заяву про злочин – що «ер-ефія» вчинила злочин проти мирних людей, лікарні, пацієнтів, дітей. На компенсацію заявки подаються в «Дію». Донька моя якраз за поштою гуляла з дітьми – два і п’ять років. Ракета на їхніх очах прямо полетіла. Живі. А чи здорові – будемо бачити. Потрібен психолог», – говорить жінка.

У Серафима, який мешкає в будинку неподалік, також повибивало вікна на лоджії.

«Ранок. Я був у кухні. Коли чую: «Ж-ж-ж». Щось пролетіло. Не встиг до вікна добігти, як шарахне! Пішов подивитися на лоджію – усього скла нема. А так – і я, і дружина цілі», – каже чоловік.

Гасять пожежу, прибирають бите скло

На місці події працюють рятувальники, майже пів доби вони гасять пожежу в зруйнованій лікарні.

Під завалами знайшли тіло людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка… Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей», – написав він у телеграмі.

Раніше Сергій Лисак повідомив, що загинув 69-річний чоловік, який просто проходив повз, коли російська ракета поцілила по Дніпру.

Припускають, що серед руїн може бути ще троє лікарів, зв’язку з якими немає.

Тим часом комунальники збирають і вивозять будівельне сміття, пиляють і прибирають повалені дерева. Дрібні уламки скла, якими засипаний район, люди збирають самотужки.

Добре, що ні доньки, ні дружини не було вдома

Іван з друзями вийшов допомогти сусідам змести скалки. Поранив руку. Каже: в момент удару він сидів удома, у нього був вихідний, розраховував відпочити.

«Прибираємо, бо у нас тут діти ходять, і собаку ми тут вигулюємо. Наші вікна на восьмому поверсі були відчинені, нічого не вилетіло. Добре, що ні доньки, ні дружини не було вдома. Поранився вже тут, збираючи скло», – каже чоловік.

Що відомо про поранених і руйнування

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що через атаку загалом поранена 31 людина, 16 з них – зараз у лікарні. Серед поранених двоє дітей – трьох і шести років, а також восьмеро лікарів. Стан у більшості – середньої тяжкості. Однак двоє – тяжкі.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив про 12 пошкоджених багатоповерхових будинків. Фахівці нарахували понад 120 вибитих вікон, але їх може бути більше. Збитки ще не підраховували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Завтра, 27 травня, у Дніпрі оголосили день жалоби. Розважальні заходи, які планувалися цієї суботи, скасували.