Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка

Кількість загиблих через російський ракетний удар по Дніпру зросла до двох людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка…Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей», – написав він у телеграмі.

Раніше Сергій Лисак повідомив, що загинув 69-річний чоловік, який просто проходив повз, коли російська ракета поцілила по Дніпру.

Вранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпрі. За даними Офісу генпрокурора, ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. За останніми даними, 23 людини поранені, серед них є двоє дітей.

Також під час нічної атаки російські війська ракетами і дронами атакували Дніпропетровщину. За даними місцевої влади, у Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа – пошкоджені два будинки та авто. Також сталася пожежа на двох приватних підприємствах, постраждала людина.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».