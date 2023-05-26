Ракетний удар по лікарні в Дніпрі: одна людина загинула, ще 15 поранені

Внаслідок російського ракетного удару по лікарні в Дніпрі загинула одна людина, ще 15 поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпро. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів в Дніпрі, згодом влада підтвердила, що російські війська завдали ракетного удару по одному з медзакладів міста.

Також під час нічної атаки російські війська ракетами і дронами атакували Дніпропетровщину. За даними місцевої влади, у Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа – пошкоджені два будинки та авто. Також сталася пожежа на двох приватних підприємствах, постраждала людина.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».