«Надважка ніч»: у Дніпрі внаслідок повітряних ударів є руйнування – голова ОВА

Російські військові вночі 26 травня атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами, область пережила «надважку ніч», повідомив зранку голова ОВА Сергій Лисак.

«Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється», – вказав представник влади.

З дронів сили РФ обстріляли також Марганецьку громаду, обійшлося без жертв.

Голова ОВА відзначив роботу сил ППО: «Попередньо тільки військові з Повітряного командування «Схід» цієї ночі над областю збили пʼять крилатих ракет та шість «Шахедів».

На території всієї України близько 3:00 26 травня була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала кілька годин. Тривога ширилася з трьох напрямків – північного, південного та східного.