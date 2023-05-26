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«Надважка ніч»: у Дніпрі внаслідок повітряних ударів є руйнування – голова ОВА

Наслідки попереднього обстрілу Дніпра, 22 травня 2023 року

Російські військові вночі 26 травня атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами, область пережила «надважку ніч», повідомив зранку голова ОВА Сергій Лисак.

«Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється», – вказав представник влади.

З дронів сили РФ обстріляли також Марганецьку громаду, обійшлося без жертв.

Голова ОВА відзначив роботу сил ППО: «Попередньо тільки військові з Повітряного командування «Схід» цієї ночі над областю збили пʼять крилатих ракет та шість «Шахедів».

На території всієї України близько 3:00 26 травня була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала кілька годин. Тривога ширилася з трьох напрямків – північного, південного та східного.

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