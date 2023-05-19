Наслідки нічної атаки: вибухи у Львові і Кривому Розі, Київ упорався

Унаслідок нової нічної атаки, здійсненої 19 травня, було чути вибухи у Львові та Кривому Розі.

Про звук вибуху у Львові о 3:50 повідомив телеграм-канал Радіо Свобода, але про додаткові подробиці ще ніхто не інформував.

О 01:53 про вибухи у Кривому Розі повідомив міський голова Олександр Вілкул. «Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких», – додав чиновник.

У Києві усі виявлені вночі 19 травня повітряні цілі були знищені, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Він відзначив, що це була вже десята повітряна атака столиці за 19 днів травня.

«Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed. З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення», – вказано в офіційному повідомленні.

Нічна повітряна тривога в Києві та багатьох інших областях України 19 травня була дуже тривалою. В столиці її було оголошено одразу після півночі, відбій стався лише о 4:17. У Львівській області небезпека фіксувалася майже три години – між другою ночі і пʼятою ранку. Також близько трьох годин повітряна тривога тривала в Дніпропетровській області.