Київ зазнав чергової ракетної атаки, влучань у критичні обʼєкти немає – влада

Чергова нічна ракетна атака, здійснена вночі 18 травня силами РФ, не призвела до трагічних наслідків, вказують представники влади Києва.

«За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, російські військові атакували столицю із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспійського моря крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет сили РФ використали над Києвом розвідувальні дрони.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, «постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було».

У Дарницькому районі сталося загоряння на території гаражного кооперативу, пожежа ліквідована.

Повітряна тривога в Києві була оголошена близько 3:10 18 травня і тривала майже три години.