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Нічна атака на Київ: загиблих немає, потерпілих троє

Наслідки однієї з попередніх травневих атак на Київ

Уночі 16 травня в Україні двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, обʼєктом атаки став Київ.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки збитої ракети, уламки ракет також зафіксовані в Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому пошкоджені два автомобілі.

«За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих», – повідомив Кличко близько 4:00.

Згодом він же проінформував, що «південніше Борисполя сили ППО працюють по БПЛА».

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, «більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена».

Він вказав, що восьмий повітряний напад на Київ з початку травня був «винятковим за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу».

Раніше цього тижня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що мета російської повітряної кампанії в українському небі змінилася – вона спрямована на «зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі». Фахівці також припускають, що сили РФ намагаються «зберегти обмежені запаси, що залишилися», коли комбінують використання незначної кількості ракет із масовим застосуванням безпілотників.

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