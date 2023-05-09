Завершено розбір аварійних конструкцій багатоповерхівки, яка постраждала через атаку РФ на Київ у ніч на 8 травня 

Столичні рятувальники у вівторок завершили роботи з розбору аварійних конструкцій багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, в яку 8 травня влучили уламки збитого російського безпілотника.

Як повідомила пресслужба Київміськадміністрації, наразі вдалося демонтували зовнішні пошкоджені панелі вентильованого фасаду на висоті 10-12-го поверхів для подальшого їх відновлення.

Напередодні тривав розбір пошкоджених конструкцій у внутрішній частині будинку.

У ніч на 8 травня війська РФ здійснили атаку на Київ безпілотниками. Повідомлялося про п’ятьох постраждалих, троє – з багатоповерхівки. Уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та власне житловий будинок у Святошинському районі Києва.

Сьогодні вночі і удосвіта російські військові завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в повітряному просторі столиці вранці 9 травня сили ППО знищили близько півтора десятка російських повітряних цілей. Він наголосив, що це була п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.