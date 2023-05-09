«Калібри» і Х-101/Х-555. У ЗСУ повідомили про збиття 23 ракет, запущених Росією

Російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами і засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід». Уже ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію)», – йдеться в повідомленні.

У повітряних силах уточнили, що сили ППО повітряного командування «Центр» знищили 14 крилатих ракет, ще одну збили у зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555, уточнили в ЗСУ.

«Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» і Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в повітряному просторі столиці України рано-вранці 9 травня сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько півтора десятка російських повітряних цілей.

Він наголосив, що це була п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

«Напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість Shahed, щоби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, ймовірніше за все, типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно», – додав Попко.

За його словами, влучань не було, і, за попередніми даними, обійшлося без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.

Близько 4-ої ранку по всій Україні була оголошена повітряна тривога, що тривала близько двох годин.

9 травня 2023 року, згідно з указом президента, в Україні вперше відзначатимуть День Європи. Цього дня до столиці України прибуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Українська розвідка раніше попередила про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.