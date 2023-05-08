У Раді повідомили, коли ухвалять внесений Зеленським законопроєкт щодо 8 травня

Верховна Рада України в травні ухвалить внесений президентом законопроєкт про візначення 8 травня Дня пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, спрогнозував перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

«До кінця травня... Верховна Рада…, я сподіваюся, ухвалить за основу і в цілому без особливих обговорень і поправок цю ініціативу президента. І ми законодавчо закріпимо нову модель: 8 травня – День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня – День Європи», – сказав Корнієнко в ефірі телемарафону.

Раніше сьогодні у своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крім того, Зеленський повідомив, що 9 травня вже від завтра в Україні відзначатимуть День Європи, відповідний указ він підписав 8 травня.

«Щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм», – сказав голова держави.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.