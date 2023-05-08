Зеленський хоче, щоб 8 травня відзначали не День пам’яті та примирення, а День перемоги над нацизмом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

«Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам’ять майже в кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу. Зло ми знищували разом. Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу. Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз – нащадків тих, хто здобув перемогу – капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року», – сказав Зеленський.

Президент каже: «Зло, на жаль, повернулося».

«Як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього разом так само – з усім вільним світом. З державами й народами, які творили тоді спільну перемогу. Які, пам’ятаючи страшні роки тієї війни, не кажуть «Можем повторить!», а захищають сенс слів «Ніколи знову!». Які не зрадили памʼяті своїх героїв і бережуть силу наших спільних цінностей – людського життя та свободи, рівності й гідності та світу без ксенофобії й антисемітизму, без расизму й нетерпимості, без ідеологій ненависті», – зазначив Зеленський.

За його словами, відповіддю на «агресію та анексію, окупацію й депортацію, масові вбивства й катування, бомбардування міст і спалення сіл» буде перемога України та вільного світу.

«Ми поки не знаємо дати нашої перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для всього вільного світу. Буде свято всіх наших героїв – наших захисників і захисниць, усіх наших людей, які воюють і працюють заради нашої перемоги, усіх наших союзників і партнерів, які прагнуть нашої перемоги так само, як і ми», – сказав президент України.

8 травня в україні офіційно відзначають День пам’яті та примирення. Зеленський пропонує, щоб це був День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.