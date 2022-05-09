Зеленський 9 травня: «скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного»

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив, що в цей день Україна бореться за нову перемогу і здобуде її.

«Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз! І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України», – сказав голова держави 9 травня.

За його словами, 24 лютого Росія почала «наступ на ті самі граблі».

«На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал… Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці воюють не проти когось , а за себе, «за свою свободу» і незалежність.

«Ми б’ємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні. Де загинуло понад вісім мільйонів українців. І додому не повернувся кожен п’ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо «можем повторить». Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що нинішня війна – «це війна не двох армій, це війна двох світоглядів».

«Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити», – додав голова держави.

Нещодавно до Верховної Ради України був внесений законопроєкт, який пропонує відмовитися від державного свята в День перемоги 9 травня, а натомість щорічно відзначати 8 травня День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Наразі в Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.