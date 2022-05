Зеленський у День пам’яті і примирення: «24 лютого слово «ніколи» стерли»

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті й примирення заявив, що Росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого вбила вислів «Ніколи знову», сказавши: «Можем повторить».

«Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше. Ми чуємо «Ніколи знову» інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні. 24 лютого слово «ніколи» стерли. Розстріляли й розбомбили. Сотнями ракет о 4-й ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи. Ми почули: знову!», – заявив президент 8 травня.

За його словами, світ не протримався «навіть століття»: «Нашого Never again вистачило на 77 років. Ми проґавили зло. Воно відродилося. Знову й зараз. Аgain and now!».

«Із цього гасла викинули слово «ніколи». Ампутували під час так званої спецоперації (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.). Встромили ніж у серце і, дивлячись в очі, сказали: «Это не мы!» Закатували зі словами «не все так однозначно». Вбили «Ніколи знову», сказавши: «Можем повторить», – додав Зеленський.

Водночас, за його словами, жодне зло не уникне відповідальності й не зможе сховатися у бункері.

«І доказ цьому має назву «Вервольф». Це колишня ставка і бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від неї залишилося, – декілька каменів. Руїни. Розвалини того, хто вважав себе величним і непереможним. Це дороговказ усім нам і майбутнім поколінням. Те, за що боролися наші предки. І довели: жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатися в бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо. І ми знаємо це точно, бо наші військові і всі наші люди – нащадки тих, хто подолав нацизм. Тож переможуть знову», – наголосив голова держави.

Нещодавно до Верховної Ради України був внесений законопроєкт, який пропонує відмовитися від державного свята в День перемоги 9 травня, а натомість щорічно відзначати 8 травня День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Наразі в Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.