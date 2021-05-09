Зеленський у День перемоги: українські міста на сході будуть відзначати дві дати звільнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2014 рік змінив ставлення до війни і військових дій. Про це Зеленський сказав у зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.

«З 2014 року сини розповідають про війну батькам. І вже не дідусі онукам, а онуки дідусям можуть розповісти про такі речі, як бомбардування або полон. А в історії міста Маріуполя поруч із датою 10 вересня 1944-го з’явилася дата 13 червня 2014-го. І він та ще багато українських міст на сході через 76 років після Другої світової будуть відзначати дві дати звільнення. Все це болюче й несправедливо щодо всього, що пройшли наші предки, захищаючи українську землю. Але саме їхні подвиги та героїзм дають силу новому поколінню українських військових, наших захисників», – заявив президент.

«І саме вони дають надію на те, що обов’язково настане день, коли можна буде пройтися недільним Донецьком, Луганськом і Ялтою та побачити, як набережною гуляють родини з дітками, фотографуються молодята, у парку дідусь вчить онучку кататися на велосипеді, а поруч вуличний скрипаль неймовірно виконує «Мелодію» Мирослава Скорика. І все це відбувається під синьо-жовтими прапорами, в незалежній Україні», – додав він.

За словами Зеленського, перемога над нацизмом для України – «це пам’ять про її страшну ціну».

«Про те, що в Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п’ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. І через ці жахливі цифри слово «перемога» треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови. І бажання повторити перемогу може стосуватися чемпіонату з хокею або футболу, але не війни та смертей кожного з 2194 днів Другої світової», – заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна нікому не дозволить «мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії та військ союзників Антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети».

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.