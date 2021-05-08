Національна поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів, яка заборонена в Україні. Як зауважили у пресслужбі Нацполіції, за використання забороненої символіки передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

«Стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення», – йдеться в повідомленні.

Також у поліції вказують і на кримінальну відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Такі дії караються позбавленням волі до п’яти років.

Напередодні в МВС заявили, що підрозділи правоохоронців готові до гарантування публічної безпеки під час заходів 8 та 9 травня.

Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів» був ухвалений в Україні в 2015 році.

В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення. 9 травня святкуватимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.